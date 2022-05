La Russia sotto accusa: “Ruba grano ucraino per rivenderlo all’estero” (Di lunedì 30 maggio 2022) grano Rubato all’Ucraina ed esportato illegalmente, per conto proprio, in altri Paesi. La Russia è stata accusata da Kiev di trafugare la preziosa risorsa alimentare dai territori ucraini per poi rivenderla a terzi, ingrassando così le proprie casse nazionali. L’ultima segnalazione, lanciata dal viceministro ucraino per le politiche agrarie e l’alimentazione, Taras Vysotskyi, e citata InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 30 maggio 2022)to all’Ucraina ed esportato illegalmente, per conto proprio, in altri Paesi. Laè statata da Kiev di trafugare la preziosa risorsa alimentare dai territori ucraini per poi rivenderla a terzi, ingrassando così le proprie casse nazionali. L’ultima segnalazione, lanciata dal viceministroper le politiche agrarie e l’alimentazione, Taras Vysotskyi, e citata InsideOver.

Advertising

ElyMalacarne : @jacopo_iacoboni E' vero :da parte dell'Europa del gas non se ne parla, del petrolio ne parleranno tra sei mesi ( q… - GalbiatiTiziana : RT @DiamanteGiallo: #Putin ha sempre avuto ragione: ecco i primi che si sono arresi ad #Azovstal, tra loro il Generale #USA #Olson, il Col… - LogosOrbis : 21|? Per espandere la propria influenza è sufficiente il controllo strategico: l’ampliamento e la moltiplicazione d… - AntonioBuccieri : @GabrieleAdinolf Ma anche loro sono sotto scopa. Se poi la vedo come dice lei, un affare NATO Russia, ancor di più… - grandi41 : RT @2021Reinvictus: Nella sola Mariupol 16.000 ucraini seppelliti in fosse comuni fino ad ora. Altre migliaia rimangono sotto le macerie La… -