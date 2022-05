La proposta di Erdogan a Putin: «Un incontro tra Russia, Ucraina e Onu». Mosca: «Pronti a facilitare l’export di grano» (Di lunedì 30 maggio 2022) Recep Tayyip Erdogan ha avuto un colloquio con Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina. Il presidente turco ha proposto di organizzare a Istanbul un vertice tra Russia, Ucraina e Onu per cercare di trovare una strada per la mediazione, secondo quanto rende noto Ankara. Nella stessa telefonata con Putin, avvenuta nel pomeriggio di oggi 30 maggio, Erdogan ha detto che la Turchia è disponibile a partecipare a un potenziale meccanismo di osservazione in Ucraina, in caso di una intesa tra Mosca e Kiev. Prima del colloquio tra Erdogan e Putin, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva aperto a un colloquio a tre. Nel corso della telefonata con il presidente turco, Putin ha sottolineato ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 maggio 2022) Recep Tayyipha avuto un colloquio con Vladimirsulla guerra in. Il presidente turco ha proposto di organizzare a Istanbul un vertice trae Onu per cercare di trovare una strada per la mediazione, secondo quanto rende noto Ankara. Nella stessa telefonata con, avvenuta nel pomeriggio di oggi 30 maggio,ha detto che la Turchia è disponibile a partecipare a un potenziale meccanismo di osservazione in, in caso di una intesa trae Kiev. Prima del colloquio tra, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva aperto a un colloquio a tre. Nel corso della telefonata con il presidente turco,ha sottolineato ...

Advertising

AttilaAzureRive : RT @andreacantelmo8: Il presidente dell'Ucraina Volodymyr #Zelensky valuterà la proposta per tenere colloqui telefonici a tre con Vladimir… - baratto_m : RT @paoloigna1: #Erdogan ha parlato principalmente con #Putin della questione #Curda e della creazione di una zona cuscinetto di 30 km in #… - paoloigna1 : #Erdogan ha parlato principalmente con #Putin della questione #Curda e della creazione di una zona cuscinetto di 30… - MorinelliTony : RT @dariodangelo91: 'Il presidente #Zelensky valuterà la proposta di tenere colloqui telefonici a tre con i leader di Russia e Turchia #Put… - alinatede : RT @andreacantelmo8: Il presidente dell'Ucraina Volodymyr #Zelensky valuterà la proposta per tenere colloqui telefonici a tre con Vladimir… -