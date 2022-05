La propaganda antiamericana che ignora quanto l’Italia sta pagando il gas di Putin (Di lunedì 30 maggio 2022) I nostri acquisti di gas russo su base annua sono raddoppiati. Lo zar ha perso per sempre il popolo ucraino ma ha guadagnato influenza in un Paese più importante, il nostro , membro della Nato e del G7. Oggi a Roma c’è un arco di forze politiche filo-Mosca che durante la Guerra fredda non ci sognavamo Leggi su corriere (Di lunedì 30 maggio 2022) I nostri acquisti di gas russo su base annua sono raddoppiati. Lo zar ha perso per sempre il popolo ucraino ma ha guadagnato influenza in un Paese più importante, il nostro , membro della Nato e del G7. Oggi a Roma c’è un arco di forze politiche filo-Mosca che durante la Guerra fredda non ci sognavamo

Advertising

Corriere : Soldi per il gas e propaganda antiamericana: così Putin sta guadagnando influenza in Italia - AlfonsoFuggetta : Ma come importazioni aumentate @corriere? Forse perché si considerano i valori e non i volumi? Perché i volumi sono… - FedericoRampini : La propaganda antiamericana ignora quanto l’Italia sta pagando il gas di Putin | Federico Rampini - contextuo : RT @Corriere: Soldi per il gas e propaganda antiamericana: così Putin sta guadagnando influenza in Italia - ennebici : Finanziamenti per il gas russo e propaganda antiamericana Putin sta guadagnando influenza in Italia. Oggi a Roma c’… -