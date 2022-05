(Di lunedì 30 maggio 2022) I nostri acquisti di gas russo su base annua sono raddoppiati. Lo zar ha perso per sempre il popolo ucraino ma ha guadagnato influenza in un Paese più importante, il nostro, membro della Nato e del G7. Oggi a Roma c’è un arco di forze politiche filo-Mosca che durante la Guerra fredda non ci sognavamo

Il biputinismo italiano fa il suo mestiere di apologeta del Cremlino a reti unificate, in attesa di raccogliere i frutti dellailliberale, antioccidentale ealle elezioni ... La propaganda antiamericana che ignora quanto l'Italia sta pagando il gas di Putin L'Ambasciata russa lo rilancia, i suoi adepti imperversano nei media. L'eredità di Giulietto Chiesa, dai complottismi sull'11 Settembre all'invasione dell'Ucraina ...