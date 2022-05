La Promessa, domani la presentazione del nuovo romanzo dell’avvocato Gianlivio Fasciano (Di lunedì 30 maggio 2022) domani, martedì 31 maggio 2022 alle ore 18, si terrà la presentazione presso il Circolo Canottieri Napoli, sarà presentato il nuovo romanzo dell’avvocato Gianlivio Fasciano, già vincitore del Premio Paolo Villaggio nel 2017. A dialogare con lui ci sarà la scrittrice Carola Flauto con la preziosa la partecipazione della poetessa e cantante Caterina Pontrandolfo e le letture dell’attore Rodolfo Medina. Gianlivio Fasciano racconta la storia di Mastrogiovanni attraverso gli occhi di un pastore. La seconda guerra mondiale trasformeranno il paese e il protagonista in tanto altro. La storia diventa così corale riuscendo a spiegare con un linguaggio ruvido, ma vero la semplicità della storia vista da chi la subisce. È uno sguardo, un viaggio, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 maggio 2022), martedì 31 maggio 2022 alle ore 18, si terrà lapresso il Circolo Canottieri Napoli, sarà presentato il, già vincitore del Premio Paolo Villaggio nel 2017. A dialogare con lui ci sarà la scrittrice Carola Flauto con la preziosa la partecipazione della poetessa e cantante Caterina Pontrandolfo e le letture dell’attore Rodolfo Medina.racconta la storia di Mastrogiovanni attraverso gli occhi di un pastore. La seconda guerra mondiale trasformeranno il paese e il protagonista in tanto altro. La storia diventa così corale riuscendo a spiegare con un linguaggio ruvido, ma vero la semplicità della storia vista da chi la subisce. È uno sguardo, un viaggio, ...

