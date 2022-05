La "profezia" di Sergio Romano: "Noi in guerra? Vi dico come finirà tra l'Italia e la Russia" (Di lunedì 30 maggio 2022) In modo chiaro e diretto Sergio Romano mette a fuoco la questione: la Russia considera un Paese ostile e questo non deve stupirci. In un'editoriale apparso sul Corriere della Sera, Romano fa un'analisi chiara delle mosse del nostro Paese e di fatto spiega qual è la percezione da parte di Mosca delle nostre mosse. "Generalmente si aiutano Stati amici per rispettare e rafforzare i legami di amicizia. Nel caso ucraino l'Italia ha fatto un legittimo investimento sulle proprie relazioni con il governo di Kiev, ma il nostro gesto non piacerà alla Russia. Potremo ricordare a Mosca che esiste una guerra perché fu dichiarata dallo Stato russo e che noi abbiamo scelto di assistere il Paese aggredito. Quello che dalla Russia verrà considerato un atto ostile è per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) In modo chiaro e direttomette a fuoco la questione: laconsidera un Paese ostile e questo non deve stupirci. In un'editoriale apparso sul Corriere della Sera,fa un'analisi chiara delle mosse del nostro Paese e di fatto spiega qual è la percezione da parte di Mosca delle nostre mosse. "Generalmente si aiutano Stati amici per rispettare e rafforzare i legami di amicizia. Nel caso ucraino l'ha fatto un legittimo investimento sulle proprie relazioni con il governo di Kiev, ma il nostro gesto non piacerà alla. Potremo ricordare a Mosca che esiste unaperché fu dichiarata dallo Stato russo e che noi abbiamo scelto di assistere il Paese aggredito. Quello che dallaverrà considerato un atto ostile è per ...

