La prima coppia di Bratz fidanzate in vendita per celebrare il Pride Month (Di lunedì 30 maggio 2022) Sulla scia di Barbie, che ha realizzato la sua prima bambola trans, anche la linea di fashion dolls Bratz celebra l’inclusione e il Pride Month (giugno) con una coppia di bambole felicemente innamorate. Il nuovo set è composto dalle fidanzate Roxxi e Nevra mano nella mano. I colori dell’arcobaleno imprezziosiscono i dettagli di accessori e abiti. Vi raccomandiamo... Disney sempre più LGBTQ+ friendly: lanciata la sua nuova Pride Collection Come riportato da gay.it, la MGA Entertainment – azienda che le produce – ha dichiarato che queste nuove Bratz sono state realizzate in onore dei tanti fan LGBTQIA+ dei giocattoli, ufficialmente in vendita dal 1 giugno 2022. “Roxxi e ... Leggi su diredonna (Di lunedì 30 maggio 2022) Sulla scia di Barbie, che ha realizzato la suabambola trans, anche la linea di fashion dollscelebra l’inclusione e il(giugno) con unadi bambole felicemente innamorate. Il nuovo set è composto dalleRoxxi e Nevra mano nella mano. I colori dell’arcobaleno imprezziosiscono i dettagli di accessori e abiti. Vi raccomandiamo... Disney sempre più LGBTQ+ friendly: lanciata la sua nuovaCollection Come riportato da gay.it, la MGA Entertainment – azienda che le produce – ha dichiarato che queste nuovesono state realizzate in onore dei tanti fan LGBTQIA+ dei giocattoli, ufficialmente indal 1 giugno 2022. “Roxxi e ...

