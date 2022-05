La politica reazionaria dei sovranisti sui diritti umani dei detenuti

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 30 maggio 2022) Nel competere in oscenità con la sinistra manettara e con l’armata forcaiola, quella che si compiace se un vecchio malato resta per sempre in carcere e ne esce soltanto «chiuso in una cassa» (così, testualmente, l’altra sera, l’ex magistrato e deputato progressista Giuseppe Ayala), la presunta controparte di destra si è recentemente esercitata nella contestazione dei propositi di stanziamento governativo per finanziare la realizzazione di luoghi in cui i, per un giorno al mese, possano stare in intimità con il partner. Ripugna alla destra moderna e cristiana (Rosario&Ordine, per capirsi) anche la sola idea che aisia consentito di “sfogare i propri istinti” a spese dei contribuenti, e quindi essa si aduna nella protesta contro il governo per cui (così, ancora testualmente, si bercia dai ranghi di Fratelli di Italia): «La priorità ...