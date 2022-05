La politica ‘poltrona’. (Di lunedì 30 maggio 2022) di Yvan Rettore. Non si vede mai un solo partito nei luoghi di criticità ambientale e di conflittualità sociale presenti a iosa in tutto il Paese. Tutti bravi a parlare e sparlare sui social, a fare filmati da pubblicare su youtube, ad organizzare raduni in piazza e a gareggiare per avere qualche minuto di presenza Leggi su freeskipper (Di lunedì 30 maggio 2022) di Yvan Rettore. Non si vede mai un solo partito nei luoghi di criticità ambientale e di conflittualità sociale presenti a iosa in tutto il Paese. Tutti bravi a parlare e sparlare sui social, a fare filmati da pubblicare su youtube, ad organizzare raduni in piazza e a gareggiare per avere qualche minuto di presenza

Vita77178000 : #Orsini! Finiscila, perché se stai facendo sta manfrina per entrare in politica, sappi che appena metterai piedi e… - AmneGamba : @matteorenzi è la politica che non vuole cambiare perché i cittadini lo hanno capito da anni. Lei ne ha approfittat… - AndreaDileo8 : @Nadia97024918 Allora non ho più votato niente e nessuno,mi ero buttato addirittura sui verdi,no la lega..gli ambie… - michelepipino55 : @Agenzia_Ansa Povero ipocrita mangi solo di politica cioè i contribuenti ti pagano per stare sulla poltrona senza f… - Genomalieno : RT @Lulu29786222: @Genomalieno Tutti attaccati alla poltrona,questa è la politica Italiana,schifo,Punto!! -

BIM: VELENI CENTRODESTRA TERAMO DOPO VITTORIA D'ALONZO OMBRA 'TRADIMENTI' SU COMUNALI E VOTO 2023 ... dopo due votazioni, la coalizione ha perso l'ambita poltrona: è stato eletto infatti il "cavallo" ... che dopo un periodo di pausa è tornato a fare politica attiva puntando la candidatura alle elezioni ... FDI, Santanchè punge Letta; "Non siamo come te e mai andremo a braccetto con avversario politico" 'Da FI a Lega passando per #M5s: pur di governare ti sei alleato con tutti quelli a cui per anni avevi detto peste e corna. Per una poltrona hai fatto a 'scurdammoce 'o passato'. Noi però non siamo come te e mai andremo a braccetto con avversario politico #FdI'. Così la senatrice di Fratelli d'Italia, Daniela Santanchè. ... dopo due votazioni, la coalizione ha perso l'ambita: è stato eletto infatti il "cavallo" ... che dopo un periodo di pausa è tornato a fareattiva puntando la candidatura alle elezioni ...'Da FI a Lega passando per #M5s: pur di governare ti sei alleato con tutti quelli a cui per anni avevi detto peste e corna. Per unahai fatto a 'scurdammoce 'o passato'. Noi però non siamo come te e mai andremo a braccetto con avversario politico #FdI'. Così la senatrice di Fratelli d'Italia, Daniela Santanchè.