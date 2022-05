“La peggiore di sempre” Prima UeD poi Verissimo | ma si mette male per Ida Platano

(Di lunedì 30 maggio 2022) Ida, è bufera.ancora che la puntata del programma di Silvia Toffanin venisse mandata in onda il pubblico aveva criticato duramente la tronista. “Idaospite a. Ormai è diventata peggio di Gemma Galgani, non ce la toglieremo mai di torno” solo uno dei tanti commenti negativi. Ma quando sabato 28 maggio la puntata è stata trasmessa si è scatenato un vero e proprio putiferio sulla dama di Uomini e Donne. In questi giorni, infatti, ha fatto parecchio discutere un duro scontro tra Idae Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne. La tronista è andata quindi asenza sapere quello che sarebbe successo poche ore dopo nello studio di UeD. Così quando Ida aha dichiarato: “Non è amore, è amore ...

Advertising

GassmanGassmann : Cingolani il peggiore ministro della transizione ecologica di sempre… ed anche il primo.Ora c’è bisogno di un cambi… - KateBul : @ilCoperchio @Loredanataberl1 Nessuno si schioderà, se non li prendiamo a pedate nel sedere. Hanno rotto le palle,t… - XDebug8 : @el100moscow @tomro26 @XFactor_Italia @francescacheeks Calma ragazzi. Ho solo espresso la mia opinione. Sarà la peg… - uhblueside : perché ogni volta che mi trovo in tl cose dette da questo tizio sono sempre una peggiore dell’altra - Nino82212456 : @maya_sakurambo @Serdy96124312 @fiorinfiorello7 @ColuiDi @Theskeptical_ @gparagone Tu vota chi ti aggarba, la mia e… -

Wired Italia

Il risultato adesso è 6 - 3 6 - 2 3 - 6:in favore di Casper Ruud ovviamente, ma chissà che ... GIORGI KASATKINA 2 - 6 2 - 6 Giorgi Kasatkina 2 - 6 2 - 6 : termina purtroppo neldei ...... quello in cui abbiamo concluso l'ascolto del disco col più irritante titolo di, firmato da ... un pezzo tira via l'altro, incuriosisce in che modo la rappresentante dellamilanesità ... Gli ultimi Fifa sono i peggiori di sempre La potremmo chiamare la settimana del gamberetto. Senza entrare nel merito della questione, che direi è un'ottima cartina da tornasole sull'ambiente tossico dei social, su come vadano utilizzati con c ...Come in un imprevedibile domino, dove il susseguirsi degli eventi provoca effetti sempre crescenti, la crisi da pandemia e, successivamente, quella dei microprocessori, delle materie prime, dei costi ...