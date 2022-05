La Notte dei Fiori: a Tarquinia torna la magia dell’infiorata (Di lunedì 30 maggio 2022) Tarquinia – Sabato 18 giugno il corso principale della città si coprirà di un manto di petali colorati disposti ad arte a raffigurare soggetti religiosi e tutto il centro storico sarà lo scenario di un denso programma di iniziative: concerti, osservazioni astronomiche, visite guidate, mercatini di antiquariato, incontri di preghiera. Sarà la lunga “Notte dei Fiori”. A breve il Comune di Tarquinia e la Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, che collaborano nella realizzazione dell’evento, faranno conoscere tutti i dettagli della serata di festa. L’obiettivo è quello di fare di un appuntamento spirituale così rilevante e sentito nella vita cittadina anche uno speciale motivo di unione e di aggregazione, specialmente per i più giovani. Intanto è stato appena pubblicato il bando rivolto alle associazioni, ai ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 30 maggio 2022)– Sabato 18 giugno il corso principale della città si coprirà di un manto di petali colorati disposti ad arte a raffigurare soggetti religiosi e tutto il centro storico sarà lo scenario di un denso programma di iniziative: concerti, osservazioni astronomiche, visite guidate, mercatini di antiquariato, incontri di preghiera. Sarà la lunga “dei”. A breve il Comune die la Diocesi di Civitavecchia-, che collaborano nella realizzazione dell’evento, faranno conoscere tutti i dettagli della serata di festa. L’obiettivo è quello di fare di un appuntamento spirituale così rilevante e sentito nella vita cittadina anche uno speciale motivo di unione e di aggregazione, specialmente per i più giovani. Intanto è stato appena pubblicato il bando rivolto alle associazioni, ai ...

