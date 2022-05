La New Gica maschile si aggiudica il terzo posto | inizia ora una nuova fase verso la Promozione in serie D

Leggi su filodirettomonreale

(Di lunedì 30 maggio 2022) TERRASINI – È stato disputato ieri mattina, al pallone geodetico di Terrasini, il match fra Gs pallavolo Terrasini e New GI.CA sport Monreale. La partita, valevole per il campionato di prima divisione, si è conclusa con un’entusiasmante vittoria per la squadra monrealese che è riuscita ad agganciare ilnella classifica generale. Non si arrendono, quindi, i ragazzi allenati da mister Renato Corpora che centrano l’obiettivo del. Ha ora inizio unadelicata in cui ogni punto a favore o a sfavore può essere decisivo. Per questo motivo adesso ad ogni team è vietato sbagliare e abbassare la guardia. A fare la differenza saranno la determinazione, la concentrazione, il coraggio, le abilità tecniche e la fame di vittoria che ogni atleta deve dimostrare per ...