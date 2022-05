La navicella cinese Shenzhou-14 è pronta a partire

Leggi su formiche

(Di lunedì 30 maggio 2022) Pechino ha avviato il conto alla rovescia per un nuovo lancio spaziale. Si tratta dellacon equipaggio-14,alla volta della Stazione spazialeTiangong-3 il 5 giugno, nonostante in merito non siano ancora stati diffusi ulteriori dettagli. La, e il vettore Long March-2F sono stati trasferiti nei giorni scorsi nell’area di lancio del Jiuquan satellite launch center, nel nord-ovest del Paese. A darne notizia è stata la stessa agenzia spaziale di Pechino che si occupa dei viaggi con equipaggio, la China manned space agency (Cmsa), aggiungendo inoltre che sia le attrezzature sia il sito sono in buone condizioni e che i controlli funzionali che precedono il lancio proseguono come previsto. Il lancio e la missione La Cina è il terzo Paese ...