La musica dei Pink Floyd arriva su TikTok

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 30 maggio 2022) I, una delle più grandi band rock di tutti i tempi, concede agli utenti didi utilizzare tutte le sue tracce per creare contenuti video. Tutti i 15 album della band, ora disponibili sul social network. Il catalogo disi espande, accogliendo tutti gli album in studio deiDa oggi, 30 maggio, per la prima ie la loroentrano nel mondo di. Ormai il social di video sta raggiungendo un pubblico sempre più vasto, trasformando anche lain nuovi tormentoni e video virali. Anche una delle rock band più amate di tutti i tempi rende disponibile l’intera discografia in studio suin tutto il mondo. Si potranno ...