La mamma di Roberto Valbuzzi è giovanissima | notate una somiglianza?

Leggi su sologossip

(Di lunedì 30 maggio 2022) Ladiè una donna molto giovane: eccoli insieme in un dolce scatto.è impegnato da alcuni anni nel programma Cortesie per gli ospiti. Lo chef non è da solo, ma questo lo saprete benissimo, infatti abbiamo il piacere di seguire un trio molto unito. Questa unione traspare dagli episodi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.