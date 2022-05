La maggior parte della scheda tecnica del Samsung Galaxy Z Fold 4

(Di lunedì 30 maggio 2022) Il4 è atteso per la metà dell’anno, verosimilmente per il mese di agosto. Il leaker Yogesh Brar ha fatto il punto sulladi questo prossimo pieghevole, che siamo pronti a riassumervi a seguire. Il dispositivo include uno schermo interno di tipo AMOLED da 7.6 pollici (QXGA) e frequenza di refresh rate a 120Hz, ed uno schermo esterno, sempre AMOLED, da 6.2 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate a 120Hz. Il4 sarà spinto dal processore Snapdragon 8+ Gen. 1, con 12/16GB di RAM e 256/512GB di storage interno. La fotocamera esterna presenterà un sensore singolo da 10MP, mentre quella interna un sensore da 16MP, incluso sotto il display (UDC). La fotocamera posteriore si comporrà di un sensore ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Anche senza la maggior parte delle restrizioni, la situazione epidemiologica italiana continua a migliorare su tutt… - AlbertoBagnai : I crediti fiscali immobilizzati nei cassetti fiscali dei contribuenti. Oltre cinque miliardi di liquidità inoperosa… - stanzaselvaggia : La Lamorgese aveva detto “Accerteremo le responsabilità”. Ecco l’accertamento. Perquisiti e arrestati ragazzini per… - stoblvck : RT @tancreaddicted: ora vi pensate anche di poter criticare un rapporto tra due persone che nemmeno conoscete personalmente????messi bene, or… - flosoez : Eh ma infatti li ho visti tutti gli attori, registi, calciatori, cantanti accusati/condannati che chiedevano l'elem… -

Agenzia ANSA

Si tratta di un mito o c'è qualcosa di reale È vero che le cellule della pelle fannodella composizione della polvere domestica, ma ci sono molti altri componenti al suo interno. Quali sono ...Ad opinione del presidente dell'Opi di Roma uno dei problemi principali è che 'ladei pazienti in attesa non dovrebbe essere nei dipartimenti di emergenza, perché non ne ha bisogno e ... G7: decarbonizzare maggior parte produzione elettrica al 2035 A fine 2021 il 41% degli incarichi di amministrazione nelle società quotate era esercitato da una donna, dato che rappresenta il massimo ...Claude Gardien, storico capo redattore della rivista francese Vertical, ricorda Simone Badier che ci ha lasciato il 18 marzo scorso. Nata nel 1936 e forte quanto discreta, è stata una delle figure di ...