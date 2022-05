La libraia bacchetta la writer | ' Perché fai queste sciocchezze?' La replica della ragazzina | ' Stupida | non rompere'

(Di lunedì 30 maggio 2022) ANCONA - È stata una domenica mattina amara quella vissuta da Simona Rossi, titolarelibreria Fogola e Fàgola che si trova all'angolo tra corso Mazzini e piazza Cavour. Ieri, come fa di consueto,...

ANCONA - È stata una domenica mattina amara quella vissuta da Simona Rossi, titolare della libreria Fogola e Fàgola che si trova all'angolo tra corso Mazzini e piazza Cavour. Ieri, come fa di consueto,... La libraia bacchetta la writer: «Perché fai queste sciocchezze». La replica della ragazzina: «Stupida, non ro