La liberazione di Fusako Shigenobu

Guido Olimpio per il 'Corriere della Sera'SHIGENOBU Fine maggio del 1972. Una donna giapponese arriva in treno a Roma dalla Svizzera, potrebbe essere una turista. Attorno al 28 incontra tre connazionali in un hotel vicino alla Fontana ...... da una trentina di suoi seguaci che esponevano uno striscione con su scritto "Amiamo" e da ... Il movimento da lei fondato era "gemellato" con il Fronte popolare didella Palestina (...È tornata libera dopo vent'anni di carcere Fusako Shigenobu, fondatrice dell'Arj, l'Armata rossa giapponese, movimento che ha seminato il terrore negli anni Settanta e Ottanta dello scorso secolo in n ...Fusako Shigenobu, fondatrice del gruppo terroristico conosciuto come “Armata Rossa giapponese”, è uscita dal carcere al termine di una condanna a ...