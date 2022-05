La Kalush Orchestra vende all’asta il trofeo dell’Eurovision per 900mila dollari: andranno all’esercito ucraino – Il video (Di lunedì 30 maggio 2022) andranno a finanziare le forze armate ucraine i fondi raccolti dalla Kalush Orchestra con la vendita del trofeo vinto all’Eurovision 2022. La band ucraina è riuscita a raccogliere 900mila dollari attraverso un’asta, come riporta Ukrinform, che andrà ora a finanziare l’acquisto di tre droni Pd-2. Dopo il microfono di vetro conquistato a Torino, il frontman della band ucraina, Oleg Psiuk, ha annunciato che metterà in palio anche il suo cappellino rosa a secchiello, con cui saranno raccolti fondi per la Serhiy Prytula Charity Foundation un‘organizzazione benefica che sostiene l‘esercito ucraino fondata dall’attivista e showman popolare a Kiev, Serhii Prytula. Tra le donazioni da almeno 5 euro sarà poi estratto il vincitore. Leggi anche: «Inaudito»: svelate le ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 maggio 2022)a finanziare le forze armate ucraine i fondi raccolti dallacon la vendita delvinto all’Eurovision 2022. La band ucraina è riuscita a raccogliereattraverso un’asta, come riporta Ukrinform, che andrà ora a finanziare l’acquisto di tre droni Pd-2. Dopo il microfono di vetro conquistato a Torino, il frontman della band ucraina, Oleg Psiuk, ha annunciato che metterà in palio anche il suo cappellino rosa a secchiello, con cui saranno raccolti fondi per la Serhiy Prytula Charity Foundation un‘organizzazione benefica che sostiene l‘esercitofondata dall’attivista e showman popolare a Kiev, Serhii Prytula. Tra le donazioni da almeno 5 euro sarà poi estratto il vincitore. Leggi anche: «Inaudito»: svelate le ...

