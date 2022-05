La Kalush Orchestra ha venuto in trofeo di Eurovision a 838 mila euro per comprare tre droni militare (Di lunedì 30 maggio 2022) Il mio trofeo per un drone. Non siamo proprio dalle parti del regno e del cavallo del Riccardo III, ma sui social della Kalush Orchestra. La band ucraina fresca vincitrice dell’eurovision 2022 ha infatti informato il mondo intero che il trofeo vinto pochi giorni fa a Torino è stato messo in vendita e il suo ricavato andrà direttamente per l’acquisto di un drone militare pronto ad attaccare l’invasore russo. È stato il popolare presentatore della tv ucraina, Serhiy Prytula, a travestirsi da leader della Kalush, ovvero con gli occhi coperti da una specie di abat-jour rosa, ad ufficializzare l’asta del cosiddetto microfono di cristallo. Sono 838mila gli euro ricavati e finiranno, a quanto spiegato, per l’acquisto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Il mioper un drone. Non siamo proprio dalle parti del regno e del cavallo del Riccardo III, ma sui social della. La band ucraina fresca vincitrice dell’2022 ha infatti informato il mondo intero che ilvinto pochi giorni fa a Torino è stato messo in vendita e il suo ricavato andrà direttamente per l’acquisto di un dronepronto ad attaccare l’invasore russo. È stato il popolare presentatore della tv ucraina, Serhiy Prytula, a travestirsi da leader della, ovvero con gli occhi coperti da una specie di abat-jour rosa, ad ufficializzare l’asta del cosiddetto microfono di cristallo. Sono 838gliricavati e finiranno, a quanto spiegato, per l’acquisto ...

