La Juventus tornerà su FIFA 23? Addio ad eFootball imminente? (Di lunedì 30 maggio 2022) Nel luglio del 2019 la Juventus firmava un importante contratto triennale in esclusiva che legava il club bianconero alla software house nipponica Konami, sviluppatrice di PES ed eFootball ed abbandonava di conseguenza FIFA dove arrivò il “Piemonte Calcio”, con stemmi e divise non ufficiali. Manca poco più di un mese alla scadenza di quel contratto e, di giorno in giorno, si moltiplicano sempre di più gli indizi che lasciano pensare ad un ritorno della Juventus su FIFA 23! Il 27 maggio Konami ha annunciato la eFootball Championship Pro, una competizione riservata ai pro player di 8 squadre professionistiche partner, Barcellona, Manchester United, Bayern Monaco, Arsenal, Roma, Celtic, Galatasaray e Monaco, dove spicca appunto l’assenza della Juventus Un ... Leggi su imiglioridififa (Di lunedì 30 maggio 2022) Nel luglio del 2019 lafirmava un importante contratto triennale in esclusiva che legava il club bianconero alla software house nipponica Konami, sviluppatrice di PES eded abbandonava di conseguenzadove arrivò il “Piemonte Calcio”, con stemmi e divise non ufficiali. Manca poco più di un mese alla scadenza di quel contratto e, di giorno in giorno, si moltiplicano sempre di più gli indizi che lasciano pensare ad un ritorno dellasu23! Il 27 maggio Konami ha annunciato laChampionship Pro, una competizione riservata ai pro player di 8 squadre professionistiche partner, Barcellona, Manchester United, Bayern Monaco, Arsenal, Roma, Celtic, Galatasaray e Monaco, dove spicca appunto l’assenza dellaUn ...

