La Juventus ha trovato il vice di Vlahovic: ha giocato una stagione pazzesca (Di lunedì 30 maggio 2022) La Juventus, in vista della prossima stagione, potrebbe aver bisogno di un vice Vlahovic. Individuato il giocatore ideale. Morata è molto probabile che non sarà riscattato (l’Atletico Madrid non è intenzionato a fare sconti rispetto ai trentacinque milioni inizialmente pattuiti) e Kean potrebbe essere ceduto vista la stagione decisamente poco positiva. Due situazioni che, se confermate, porteranno la Juventus a dover intervenire sul mercato per quanto riguarda il ruolo di prima punta; Allegri, infatti, avrebbe bisogno di un vice Vlahovic, un giocatore in grado di dare le giuste garanzie quando il serbo non sarà disponibile. Da questo punto di vista, la società sembra aver individuato il profilo giusto. LaPresseIn ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 30 maggio 2022) La, in vista della prossima, potrebbe aver bisogno di un. Individuato ilre ideale. Morata è molto probabile che non sarà riscattato (l’Atletico Madrid non è intenzionato a fare sconti rispetto ai trentacinque milioni inizialmente pattuiti) e Kean potrebbe essere ceduto vista ladecisamente poco positiva. Due situazioni che, se confermate, porteranno laa dover intervenire sul mercato per quanto riguarda il ruolo di prima punta; Allegri, infatti, avrebbe bisogno di un, unre in grado di dare le giuste garanzie quando il serbo non sarà disponibile. Da questo punto di vista, la società sembra aver individuato il profilo giusto. LaPresseIn ...

