La guerra in Ucraina complica i piani del Green Deal (Di lunedì 30 maggio 2022) La guerra in Ucraina accelererà la transizione verso fonti di energia alternative agli idrocarburi. Oppure ricondurrà gli investimenti previsti per le rinnovabili alle estrazioni di gas e petrolio. A delineare un doppio scenario opposto per le tendenze future dell’approvvigionamento energetico mondiale è un rapporto dell’Onu, che a metà aprile ha cominciato a valutare l’impatto globale del conflitto. Il bivio, almeno nel breve periodo, esiste anche e soprattutto in Europa. Prima dell’invasione dell’Ucraina, l’Unione europea aveva adottato l’obiettivo ambizioso della neutralità climatica entro il 2050 e della riduzione delle emissioni nette del 55% entro il 2030. Dopo, ha cercato di affrancarsi dalla dipendenza dai combustibili fossili russi, visto che secondo i dati del 2020 Mosca era il fornitore del 45,6% delle importazioni europee ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 30 maggio 2022) Lainaccelererà la transizione verso fonti di energia alternative agli idrocarburi. Oppure ricondurrà gli investimenti previsti per le rinnovabili alle estrazioni di gas e petrolio. A delineare un doppio scenario opposto per le tendenze future dell’approvvigionamento energetico mondiale è un rapporto dell’Onu, che a metà aprile ha cominciato a valutare l’impatto globale del conflitto. Il bivio, almeno nel breve periodo, esiste anche e soprattutto in Europa. Prima dell’invasione dell’, l’Unione europea aveva adottato l’obiettivo ambizioso della neutralità climatica entro il 2050 e della riduzione delle emissioni nette del 55% entro il 2030. Dopo, ha cercato di affrancarsi dalla dipendenza dai combustibili fossili russi, visto che secondo i dati del 2020 Mosca era il fornitore del 45,6% delle importazioni europee ...

