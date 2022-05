La giornalista vicentina al bimbo tifoso del Cosenza: "Tanto verrai a lavorare in pianura" | VIDEO (Di lunedì 30 maggio 2022) Un caso nato in una tv locale veneta diventa un polverone nazionale. Al termine della partita che ha decretato la retrocessione del Vicenza, battuto dal Cosenza, l'inviato di Tva fuori dallo stadio intervista un bambino tifoso della squadra calabrese che, in braccio al papà che lo incita, dice: "Lupi si nasce", riferendosi al simbolo del Cosenza. A quel punto la conduttrice della trasmissione Terzo Tempo biancorossa Sara Pinna risponde: «E gatti si diventa. Non ti preoccupare che venite anche voi in pianura a cercare qualche lavoro». Un commento rinforzato dalla risposta dell'inviato: «Non male Sara». Il papà del piccolo Domenico ha scritto poi una lettera pubblicata su Facebook da Movimento 24 Agosto. «Domenico è figlio di due imprenditori calabresi che amano la propria terra e che certamente con non poca ... Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Un caso nato in una tv locale veneta diventa un polverone nazionale. Al termine della partita che ha decretato la retrocessione del Vicenza, battuto dal, l'inviato di Tva fuori dallo stadio intervista un bambinodella squadra calabrese che, in braccio al papà che lo incita, dice: "Lupi si nasce", riferendosi al simbolo del. A quel punto la conduttrice della trasmissione Terzo Tempo biancorossa Sara Pinna risponde: «E gatti si diventa. Non ti preoccupare che venite anche voi ina cercare qualche lavoro». Un commento rinforzato dalla risposta dell'inviato: «Non male Sara». Il papà del piccolo Domenico ha scritto poi una lettera pubblicata su Facebook da Movimento 24 Agosto. «Domenico è figlio di due imprenditori calabresi che amano la propria terra e che certamente con non poca ...

