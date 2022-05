La giornalista veneta al bambino tifoso del Cosenza | “Prima o poi verrete tutti qui a chiedere lavoro” La risposta del papà è da applausi

(Di lunedì 30 maggio 2022)offende undel. Bellissima ladelalla frase razzista. Unarisponde in diretta ad undel: «o poiqui a». Il padre del piccolo su Facebook pubblica unada. Poco dopo la partita che ha determinato la retrocessione del Vicenza e la salvezza deldurante un collegamento della televisione localeTva è andato in scena un bruttissimo spettacolo. L’inviato Andrea Ceroni ha ...

CATANZARO - "Questa giornalista si è rivolta ad un bambino calabrese di 7 anni - che esultava per la vittoria del Cosenza - durante una diretta dell'emittente locale Tva. Un caso nato in una tv locale veneta diventa un polverone nazionale. Al termine della partita che ha decretato la retrocessione del Vicenza, questa "giornalista" si è rivolta ad un bambino calabrese di 7 anni – che esultava per la vittoria del Cosenza – con l'ennesima frase razzista. Mi chiedo come si possa ridurre la bellezza dello sport ...