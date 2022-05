La Gioconda sotto attacco: un visitatore del Louvre le lancia una torta, il video è virale (Di lunedì 30 maggio 2022) La Gioconda ha subito l'attacco più particolare della sua ultracentenaria storia. Un visitatore del Louvre, seduto su una sedia a rotelle e munito di parrucca, ha infatti tirato un pezzo di torta ... Leggi su globalist (Di lunedì 30 maggio 2022) Laha subito l'più particolare della sua ultracentenaria storia. Undel, seduto su una sedia a rotelle e munito di parrucca, ha infatti tirato un pezzo di...

