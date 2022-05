La frustata di Crosetto a Littizzetto che sminuisce i referendum sulla giustizia

Leggi su iltempo

(Di lunedì 30 maggio 2022) “Servizio pubblico? Veramente?”. È la domanda che si fa Guido, fondatore di Fratelli d'Italia ed imprenditore, in un messaggio su Twitter sotto al profilo social di Che tempo che fa, il programma di Rai3 condotto da Fabio Fazio la domenica sera. L'ex politico se la prende per le parole della comica Luciana, che ha usato toni forti nel parlare deidella, il cui voto è previsto per il 12 giugno: “Custodia cautelare, legge Severino, ancora ancora, ma elezione csm, separazione delle carriere, elezione consigli giudiziari ma che cacchio ne so? Ma per chi ci avete preso? Per 60 milioni di Giuliani Amati? Siamo forse dei Perry Mason?”.non ha affatto gradito il discorso, con tanto di letterina, andato in ondatv di Stato. ...