La Francia accusa: «40.000 biglietti falsi, il caos alla finale causato da una frode industriale» (Di lunedì 30 maggio 2022) La Francia insiste: “alla radice” del pericolosissimo caos alla finale di Champions League c’è stata “una massiccia frode industriale di biglietti contraffatti”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Gérald Darmanin dopo la riunione di crisi al ministero dello Sport di stamattina, dopo gli eventi di sabato allo Stade de France. Il governo francese mantiene dunque la sua posizione: il principale responsabile degli incidenti nei pressi dello Stade de France, prima della finale di Champions League, sono i tifosi inglesi con in mano un biglietto fasullo. Secondo il ministro dell’Interno, “da 30.000 a 40.000 sostenitori inglesi si sono trovati allo Stade de France, senza biglietto o con biglietti falsi“. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 maggio 2022) Lainsiste: “radice” del pericolosissimodi Champions League c’è stata “una massicciadicontraffatti”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Gérald Darmanin dopo la riunione di crisi al ministero dello Sport di stamattina, dopo gli eventi di sabato allo Stade de France. Il governo francese mantiene dunque la sua posizione: il principale responsabile degli incidenti nei pressi dello Stade de France, prima delladi Champions League, sono i tifosi inglesi con in mano un biglietto fasullo. Secondo il ministro dell’Interno, “da 30.000 a 40.000 sostenitori inglesi si sono trovati allo Stade de France, senza biglietto o con“. ...

Advertising

napolista : La Francia accusa: «40.000 biglietti falsi, il caos alla finale causato da una frode industriale» Il ministro dell… - gab_rocchi : Se anche il Corriere accusa di incapacità la Francia per la gestione in sicurezza dei grandi eventi, la realtà può… - VannaRicci : RT @Gunzi_22: Il video di Report, che stanno cercando di fare sparire.. censurato in Inghilterra, Francia ed America, è un atto di accusa,… - isj135 : RT @Gunzi_22: Il video di Report, che stanno cercando di fare sparire.. censurato in Inghilterra, Francia ed America, è un atto di accusa,… - Davide70405052 : RT @Gunzi_22: Il video di Report, che stanno cercando di fare sparire.. censurato in Inghilterra, Francia ed America, è un atto di accusa,… -