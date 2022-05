La Fortuna, serie tv Rai 1: quante puntate sono? (Di lunedì 30 maggio 2022) Un’avventura alla ricerca di un tesoro, che diventa conteso da due Nazioni: è la storia raccontata ne La Fortuna, serie tv di produzione americana e spagnola e Raiuno ha deciso di mandare in onda per l’Italia. La serie è tratta dalla graphic novel “Il tesoro del cigno nero” di Paco Roca e Guillermo Corral, pubblicato in Italia da Tunuè. Ma da quante puntate è composta La Fortuna? In tutto, gli episodi della serie tv sono sei, ciascuno della durata di circa quarantacinque minuti. Raiuno li manda in onda tre per volte per due prime serate, lunedì 30 e martedì 31 maggio 2022. La Fortuna, trama Il cacciatore di tesori americano Frank Wild (Stanley Tucci) rinviene sul fondo del Pacifico il relitto della nave La Fortuna, con ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 30 maggio 2022) Un’avventura alla ricerca di un tesoro, che diventa conteso da due Nazioni: è la storia raccontata ne Latv di produzione americana e spagnola e Raiuno ha deciso di mandare in onda per l’Italia. Laè tratta dalla graphic novel “Il tesoro del cigno nero” di Paco Roca e Guillermo Corral, pubblicato in Italia da Tunuè. Ma daè composta La? In tutto, gli episodi dellatvsei, ciascuno della durata di circa quarantacinque minuti. Raiuno li manda in onda tre per volte per due prime serate, lunedì 30 e martedì 31 maggio 2022. La, trama Il cacciatore di tesori americano Frank Wild (Stanley Tucci) rinviene sul fondo del Pacifico il relitto della nave La, con ...

