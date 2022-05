La forma labbra ideale per le donne di 40 anni? Ritornano le Bow Lips! (Di lunedì 30 maggio 2022) La forma delle labbra a 40 anni diventa meno definita: per continuare a sentirci bellissime proviamo le Bow Lips! Negli ultimi anni la forma delle labbra dettata dal make up è andata progressivamente cambiando. Oggi la tendenza principale, seguita soprattutto dalle giovanissime, prevede la quasi totale cancellazione dell’arco di Cupido! L’arco di Cupido è il piccolo triangolo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 30 maggio 2022) Ladellea 40diventa meno definita: per continuare a sentirci bellissime proviamo le BowNegli ultimiladelledettata dal make up è andata progressivamente cambiando. Oggi la tendenza principale, seguita soprattutto dalle giovanissime, prevede la quasi totale cancellazione dell’arco di Cupido! L’arco di Cupido è il piccolo triangolo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Gabriel35114307 : @sole202022 Lasciando perdere il fisico un po’ scontata come risposta collettiva,hai davvero un viso dolce,mi piacc… - hazntimseyes : comunque le mascherine non sono più obbligatorie vinello tu te la devi togliere perché devo vedere le tue labbra a… - hazntimseyes : @actionratio_ URLALO non vedere quelle labbra a forma di cuore è una ingiustizia paragonabile a non so cosa - cristin31112444 : @Spiritualb1High Solo il naso? E le labbra, i denti, la forma del viso, le mani, il collo, il colore dell' incarnat… - taephelia : il modo in cui sono ossessionata dal suo sguardo, dalla curva del suo naso e dalla forma delle sue labbra -