La fine di Grey's Anatomy non è all'ordine del giorno: "Ecco perché avremo sempre nuove storie vere da raccontare" (Di lunedì 30 maggio 2022) La fine di Grey's Anatomy è ormai auspicata da molti, a partire dal pubblico storico che è stanco e non riconosce più il medical drama delle prime stagioni, passando per la protagonista Ellen Pompeo che ha mostrato a più riprese un'insofferenza ormai al limite della sopportazione per il ruolo che interpreta dal 2005. Eppure la serie è stata rinnovata per una stagione 19 da ABC e non sembra affatto destinata a concludersi presto. Al contrario la fine di Grey's Anatomy sembra allontanarsi sempre di più alla luce della nuova ipotesi, ventilata proprio da Pompeo, di una potenziale prosecuzione senza di lei, dunque con un grande rinnovamento nel cast. A quanto pare si sta ragionando della fattibilità di quest'idea, così da garantire alla serie una lunga vita e ...

