La Finanza ha gestito un’IPTV pirata per l’ultima di campionato: migliaia di clienti cadono nella trappola (Di lunedì 30 maggio 2022) Una operazione pianificata da tempo, che ha portato allo smantellamento di una grossa rete IPTV illegale. Con un duplice obiettivo: colpire anche i clienti finali ... Leggi su dday (Di lunedì 30 maggio 2022) Una operazione pianificata da tempo, che ha portato allo smantellamento di una grossa rete IPTV illegale. Con un duplice obiettivo: colpire anche ifinali ...

Advertising

dariomasiero : RT @Digital_Day: Trappolone simpatico. Migliaia di multe in arrivo - Digital_Day : Trappolone simpatico. Migliaia di multe in arrivo - corradopani2 : @PeterWo31671308 silenzio arrogante da intoccabile con le referenze senza portare risultati! Atlantista per sostene… - Rosyfree74 : RT @fortnardelli: Gratteri: “Il Parlamento è gestito da dieci persone e Draghi è soltanto un esperto di finanza” Ha dimenticato quelli che… - fjadanza : RT @OrtigiaP: #Gratteri:“Il Parlamento è gestito da 10 persone e #Draghi è soltanto un esperto di finanza. Punto.” “Oggi si stanno facendo… -