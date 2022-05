La falesia cede | Portonovo si sgretola | nuovi crolli nel tratto a rischio frana

(Di lunedì 30 maggio 2022) ANCONA - Lasi sbriciola. Per fortuna, causa tempo cattivo, sulla spiaggia non c'era nessuno e non ci sono stati danni alle persone. Si è verificato un piccolo smottamento dal ...

ANCONA - La falesia frana, Portonovo si sbriciola. Per fortuna, causa tempo cattivo, sulla spiaggia non c'era nessuno e non ci sono stati danni alle persone. Si è verificato un piccolo smottamento dal costone ... ANCONA - A questo punto il rischio è sempre più concreto e reale. E per evitarlo urge un intervento. ancora la falesia sotto le terrazze di Portonovo a causa delle mareggiate che arrivano a minare i fianchi della collinetta che erge fra il Fortino Napoleonico e la torre. Un luogo sempre pieno di ...