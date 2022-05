La conduttrice veneta Sara Pinna al bimbo calabrese | “Tanto verrete qui a cercare lavoro” Ecco come ha risposto il papà

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 maggio 2022) Era dai tempi delle molestie in diretta tv a Greta Beccaglia, lo scorso novembre, che un dopo partita non diventava l’epicentro di una polemica mediatica così clamorosa. È successo di nuovo su una tv locale, questa volta in Veneto, la protagonista è sempre una giornalista sportiva ma di mezzo non ci sono “palpeggiamenti” a portata di telecamera. A far scoppiare la diatriba che da ieri sera tiene banco sui social (e non solo) è stata la giornalista e, volto della televisione localeTva, durante i commenti a seguito della retrocessione del Vicenza e della salvezza del Cosenza. L’INFELICE FRASE DISubito dopo il match che ha decretato la retrocessione in serie C del Vicenza per mano del Cosenza, davanti allo stadio Marulla nel capoluogo ...