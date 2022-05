La conduttrice di TvA Sara Pinna si scusa: «Non avevo intenzioni maligne. Anch’io in Veneto per lavoro dei miei genitori» (Di lunedì 30 maggio 2022) Sara Pinna Sara Pinna si scusa. La conduttrice della tv veneta TvA, rea di aver risposto in maniera decisamente infelice al bambino tifoso del Cosenza (qui il video), ammette di aver “dimostrato una mancanza di tatto e di gentilezza“. Ma anche di sportività e di buon senso, aggiungiamo noi. “Ribadisco le mie scuse al bambino, alla sua famiglia, ai tifosi del Cosenza e a tutti coloro che si sono sentiti offesi per una frase sbagliata che non rispecchia in alcun modo il mio pensiero e la mia sensibilità. Io stessa sono di origini sarde, in Veneto per lavoro dei miei genitori, quindi non vi erano in me le intenzioni maligne che mi vengono attribuite dai numerosi commenti sui canali ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 30 maggio 2022)si. Ladella tv veneta TvA, rea di aver risposto in maniera decisamente infelice al bambino tifoso del Cosenza (qui il video), ammette di aver “dimostrato una mancanza di tatto e di gentilezza“. Ma anche di sportività e di buon senso, aggiungiamo noi. “Ribadisco le mie scuse al bambino, alla sua famiglia, ai tifosi del Cosenza e a tutti coloro che si sono sentiti offesi per una frase sbagliata che non rispecchia in alcun modo il mio pensiero e la mia sensibilità. Io stessa sono di origini sarde, inperdei, quindi non vi erano in me leche mi vengono attribuite dai numerosi commenti sui canali ...

