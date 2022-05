La Compagnia della Vela vince il Marblehead Trophy (Di lunedì 30 maggio 2022) Fever, il Dragone di Klaus Diederichs in rappresentanza della Compagnia della Vela, con a bordo, oltre all’armatore, Diego Negri – Campione del Mondo della Classe Star in carica – e Lea Jamie, ha vinto il Marblehead Trophy. Le regate si sono disputate dal 24 al 26 maggio nelle acque di Copenaghen presso il Royal Danish Yacht Club. Marblehead Trophy, la storia Il prestigioso trofeo della classe Dragone è uno dei premi più affascinanti del mondo della Vela. Messo in palio da Peter Gerry, brillante immobiliarista, filantropo e senatore democratico del Rhode Island, nello stesso anno, il 1929, in cui il norvegese Johan Anker tracciava su carta l’iconico progetto della ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 30 maggio 2022) Fever, il Dragone di Klaus Diederichs in rappresentanza, con a bordo, oltre all’armatore, Diego Negri – Campione del MondoClasse Star in carica – e Lea Jamie, ha vinto il. Le regate si sono disputate dal 24 al 26 maggio nelle acque di Copenaghen presso il Royal Danish Yacht Club., la storia Il prestigioso trofeoclasse Dragone è uno dei premi più affascinanti del mondo. Messo in palio da Peter Gerry, brillante immobiliarista, filantropo e senatore democratico del Rhode Island, nello stesso anno, il 1929, in cui il norvegese Johan Anker tracciava su carta l’iconico progetto...

