La Colombia al ballottaggio: Petro contro Hernández. Non passa la destra (Di lunedì 30 maggio 2022) È stato visto come ampiamente previsto il risultato storico del primo turno delle presidenziali Colombiane di domenica, ma si complica lo scenario per la possibilità che effettivamente Gustavo Petro divenga il primo presidente di sinistra del paese. Effettivamente l’ex-sindaco di Bogotá ed ex-guerrigliero dell’M-19, candidato da un “Patto Storico” che riunisce una trentina di sigle di tutta la sinistra, è arrivato primo. Ma malgrado un 54,91 per cento di affluenza che è un record storico, ha ottenuto un 40,32 per cento che è piuttosto basso rispetto alla forchetta tra il 38 e il 45 che gli veniva accreditata dai sondaggi e 8.527.049 voti, sono poco più degli 8.040.449 che aveva preso quattro anni fa al ballottaggio. Nel 2018 aveva raggiunto il 54,22 al primo turno e il 53,9 per cento al secondo. A sorpresa, però, l’altro qualificato ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 30 maggio 2022) È stato visto come ampiamente previsto il risultato storico del primo turno delle presidenzialine di domenica, ma si complica lo scenario per la possibilità che effettivamente Gustavodivenga il primo presidente di sinistra del paese. Effettivamente l’ex-sindaco di Bogotá ed ex-guerrigliero dell’M-19, candidato da un “Patto Storico” che riunisce una trentina di sigle di tutta la sinistra, è arrivato primo. Ma malgrado un 54,91 per cento di affluenza che è un record storico, ha ottenuto un 40,32 per cento che è piuttosto basso rispetto alla forchetta tra il 38 e il 45 che gli veniva accreditata dai sondaggi e 8.527.049 voti, sono poco più degli 8.040.449 che aveva preso quattro anni fa al. Nel 2018 aveva raggiunto il 54,22 al primo turno e il 53,9 per cento al secondo. A sorpresa, però, l’altro qualificato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il leader della sinistra Gustavo Petro si confronterà con l'outsider indipendente Rodolfo Hernández nel ballottaggi… - repubblica : Colombia, al ballottaggio sarà sfida tra Petro e Hernandez. Sconfitta inattesa per la destra - em_brandolini : Il candidato progressista Gustavo Petro è arrivato primo alle elezioni presidenziali celebrate ieri in Colombia. E… - ABlackSwan9 : RT @casamacombo: Gustavo Petro e Francia Marquez sono riusciti a far arrivare (in vantaggio) la sinistra (non csx ma sx) al ballottaggio de… - Sottesa : RT @casamacombo: Gustavo Petro e Francia Marquez sono riusciti a far arrivare (in vantaggio) la sinistra (non csx ma sx) al ballottaggio de… -