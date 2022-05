La Cina guarda al Pacifico del Sud: il ministro degli Esteri in missione in Oceania. La preoccupazione di Australia e Stati Uniti (Di lunedì 30 maggio 2022) Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi si trova in visita ufficiale in Oceania per rafforzare le relazioni, tradizionalmente buone, con le piccole nazioni di questa regione. Il tour prevede otto tappe che, nelle intenzioni di Pechino, dovrebbero portare alla firma di altrettante intese. Il culmine verrà raggiunto durante un incontro con i ministri degli Esteri delle 10 nazioni dell’Oceania. L’arrivo di Wang Yi ha suscitato preoccupazioni in Australia e negli Stati Uniti, dove si temono le ambizioni, finanziarie e militari, della Cina nel Pacifico Meridionale. Nelle Isole Samoa, come ricordato dal The Guardian, è stato firmato un accordo bilaterale per dare vita “ad una maggiore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Ilcinese Wang Yi si trova in visita ufficiale inper rafforzare le relazioni, tradizionalmente buone, con le piccole nazioni di questa regione. Il tour prevede otto tappe che, nelle intenzioni di Pechino, dovrebbero portare alla firma di altrettante intese. Il culmine verrà raggiunto durante un incontro con i ministridelle 10 nazioni dell’. L’arrivo di Wang Yi ha suscitato preoccupazioni ine negli, dove si temono le ambizioni, finanziarie e militari, dellanelMeridionale. Nelle Isole Samoa, come ricordato dal The Guardian, è stato firmato un accordo bilaterale per dare vita “ad una maggiore ...

