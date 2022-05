La chitarra di Kurt Cobain nel video di Smells Like Teen Spirit è stata venduta a 4,5 milioni di dollari (Di lunedì 30 maggio 2022) Nel 1991, i Nirvana ipnotizzano con Smells Like Teen Spirit. Nel video della leggendaria canzone, Kurt Cobain utilizza una Fender Mustang blu del 1969, la sua chitarra preferita, che è stata venduta a un'asta organizzata dalla Julien's Auction House di New York il 22 maggio. Inizialmente stimata (sotto) i 600.000 dollari, è stata acquistata per l'astronomica cifra di 4,5 milioni di dollari. Tuttavia, non supera il prezzo della chitarra più costosa mai venduta all'asta, già attribuito alla chitarra acustica-elettrica Martin D-18E del 1959, sempre appartenuta a Kurt ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 30 maggio 2022) Nel 1991, i Nirvana ipnotizzano con. Neldella leggendaria canzone,utilizza una Fender Mustang blu del 1969, la suapreferita, che èa un'asta organizzata dalla Julien's Auction House di New York il 22 maggio. Inizialmente stimata (sotto) i 600.000, èacquiper l'astronomica cifra di 4,5di. Tuttavia, non supera il prezzo dellapiù costosa maiall'asta, già attribuito allaacustica-elettrica Martin D-18E del 1959, sempre appartenuta a...

