La bimba cinese di tre anni che torna da scuola sanguinante con la parola “vergogna” incisa sulla pelle

(Di lunedì 30 maggio 2022) Una vicenda dai contorni ancora opachi, con una sola persona iscritta nel registro degli indagati che – però – sembra essere estranea ai fatti. Fatti che risalgono allo scorso 25 novembre, quando una bambinache frequenta un asilo nido nel quartiere romano della Garbatella èta a casa con un braccio(probabilmente utilizzando la punta acuminata di uno spillo) sul suo piccolo arto la scritta “Xiu” in caratteri latini. Unache, tradotta dal, significa “”. Al momento si conoscono pochi dettagli e non sono ancora state individuate le responsabilità. Difficile, praticamente impossibile, che a incideredella(che ha solamente tre) ...

