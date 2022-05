La benzina continua a salire (nonostante lo sconto): cosa può succedere (Di lunedì 30 maggio 2022) Non c'è tregua sul fronte carburanti. Il prezzo della benzina continua a salire: la media nazionale per la verde in modalità self service tocca questa mattina quota 1,9 euro/litro, mentre sul servito siamo ben oltre i 2 euro/litro... Leggi su today (Di lunedì 30 maggio 2022) Non c'è tregua sul fronte carburanti. Il prezzo della: la media nazionale per la verde in modalità self service tocca questa mattina quota 1,9 euro/litro, mentre sul servito siamo ben oltre i 2 euro/litro...

Advertising

AlessioPisano : Ci siamo abituati al COVID, che continua a uccidere 150 persone al giorno in Italia, purtroppo ci abitueremo anche… - di_allerta2 : RT @di_allerta2: Oggi fatto pieno di diesel a 2.10€/l. Ma se continua così questa estate conviene andare in treno in ferie al mare in vaca… - economiaitalia : Perchè il Prezzo della #Benzina è ancora così Alto? Quando diminuirà? #petrolio - scc68samu : RT @nellapulce: Vuoi il #bonuspsicologico allora continua a indossare la mascherina pure con 40° all'ombra, paga la benzina a prezzi assurd… - archimedix73 : @GiovanniToti Tenere al suo popolo? Continua a mettere benzina sul fuoco e più di 5000 soldati del battaglione azov… -