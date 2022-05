La bandiera dell’UE abbraccia l’Ambasciata ucraina di Roma

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 30 maggio 2022) Il 9 Maggio 2022, per simboleggiare la solidarietà dei cittadini europei all’sotto le bombe, l’associazione EuropaNow! abbraccerà il palazzono del. Come si legge in una nota diffusa dall’associazione, il 9 maggio, oltre 50 metri blu stellati, composti da circa 150 bandiere, avvolgeranno la palazzina della residenza diplomatica di via Guido D’Arezzo, adi cui l’Ambasciatore Yaroslav Melnyk. «La scelta europea dell’non è uno slogan o un appello elettorale. Questa è proprio l’auto-identificazione degli ucraini», sottolinea l’Ambasciatore Yaroslav Melnyk. «Questa scelta ci è data, purtroppo, dal sangue e dal dolore, dalla vita dei giovani e dei bambini, che, al contrario, dovrebbero costruire il nostro futuro ...