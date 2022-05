Kessie-Barcellona, frenata improvvisa dei blaugrana: il motivo (Di lunedì 30 maggio 2022) Franck Kessie è stato uno degli uomini chiave della risalita del Milan che li ha portati alla vittoria dello Scudetto. Nonostante il piccolo calo di prestazioni rilevato in Kessie, il centrocampista è stato un punto fermo dei rossoneri, con gol decisivi e sontuosità a centrocampo. L’ivoriano, però, è pronto dopo 5 anni a salutare il Milan. Non è stato trovato l’accordo tra il giocatore e la società per il rinnovo del contratto. I rossoneri, lo hanno pagato complessivamente 32 milioni di euro dall’Atalanta, mentre adesso il giocatore lascerà il club a parametro zero. Kessie Milan Barcellona L’ivoriano lascia il club meneghino dopo 223 partite giocate, in cui ha siglato 37 gol e messo a referto 16 assist. Il centrocampista classe ’96 è stato decisivo la scorsa stagione, con una doppietta ai danni proprio ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 30 maggio 2022) Franckè stato uno degli uomini chiave della risalita del Milan che li ha portati alla vittoria dello Scudetto. Nonostante il piccolo calo di prestazioni rilevato in, il centrocampista è stato un punto fermo dei rossoneri, con gol decisivi e sontuosità a centrocampo. L’ivoriano, però, è pronto dopo 5 anni a salutare il Milan. Non è stato trovato l’accordo tra il giocatore e la società per il rinnovo del contratto. I rossoneri, lo hanno pagato complessivamente 32 milioni di euro dall’Atalanta, mentre adesso il giocatore lascerà il club a parametro zero.MilanL’ivoriano lascia il club meneghino dopo 223 partite giocate, in cui ha siglato 37 gol e messo a referto 16 assist. Il centrocampista classe ’96 è stato decisivo la scorsa stagione, con una doppietta ai danni proprio ...

