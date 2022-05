Juve-Fagioli, si avvicina la resa dei conti: non vuole andare in prestito, senza rinnovo sarà cessione (Di lunedì 30 maggio 2022) Non si vive di solo Pogba o di sol Di Maria. Nel mercato della Juve c'è spazio per acquisti e cessioni ad ogni livello, nell'agenda... Leggi su calciomercato (Di lunedì 30 maggio 2022) Non si vive di solo Pogba o di sol Di Maria. Nel mercato dellac'è spazio per acquisti e cessioni ad ogni livello, nell'agenda...

GoalItalia : 'La Juve sarebbe un sogno, ma i giovani devono giocare' ? Fagioli manda un messaggio ad Allegri ?? - hbk_89 : RT @cmdotcom: #Juve #Fagioli, si avvicina la resa dei conti: lui non vuole andare in prestito, senza rinnovo sarà cessione - cmdotcom : #Juve #Fagioli, si avvicina la resa dei conti: lui non vuole andare in prestito, senza rinnovo sarà cessione… - ZonaBianconeri : RT @torino_B_and_W: A me sta confusione in casa Juve preoccupa alquanto. Il vertice tra società e Allegri è finito a pasta e FAGIOLI #Juven… - torino_B_and_W : A me sta confusione in casa Juve preoccupa alquanto. Il vertice tra società e Allegri è finito a pasta e FAGIOLI… -