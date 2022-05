Jude Law protagonista di una nuova serie TV di Star Wars (Di lunedì 30 maggio 2022) Si intitola Star Wars: Skeleton Crew la nuova serie TV in arrivo su Disney+ e con protagonista Jude Law. In occasione della Star Wars Celebration, Disney ha fatto il punto sui nuovi progetti in uscita. L’universo di Star Wars è pronto ad accogliere un nuovo protagonista. Il nome pescato questa volta da Lucasfilm è ben noto nel panorama hollywoodiano e di recente si è prestato anche all’universo di Harry Potter. Pare che Jude Law molto presto si unirà alle avventure galattiche nate dalla mente di George Lucas. Crediti: AnsaL’attore, a cui è stato affidato il ruolo di Silente in Animali fantastici e dove trovarli, è il protagonista di una nuova ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 30 maggio 2022) Si intitola: Skeleton Crew laTV in arrivo su Disney+ e conLaw. In occasione dellaCelebration, Disney ha fatto il punto sui nuovi progetti in uscita. L’universo diè pronto ad accogliere un nuovo. Il nome pescato questa volta da Lucasfilm è ben noto nel panorama hollywoodiano e di recente si è prestato anche all’universo di Harry Potter. Pare cheLaw molto presto si unirà alle avventure galattiche nate dalla mente di George Lucas. Crediti: AnsaL’attore, a cui è stato affidato il ruolo di Silente in Animali fantastici e dove trovarli, è ildi una...

Advertising

Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: Jude Law sarà il protagonista di Skeleton Crew, la nuova serie di Star Wars per Disney+ *KlausMary* #disneyPlus #JudeL… - ReignOfTheSerie : Jude Law sarà il protagonista di Skeleton Crew, la nuova serie di Star Wars per Disney+ *KlausMary* #disneyPlus… - enfperalta : invecchiamento alla silente che in dieci anni passa da essere jude law a gandalf - Sofiadefilippo2 : @biiancamolent almeno è jude law ???? - P3RFECTNOW : @miIleguerre se i miei calcoli osno giusti hanno viaggiato nel tempo e preso jude law da giovane come henry poi lo riconsegneranno -