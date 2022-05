Jennifer Aniston e Brad Pitt, la battuta sulla fine della storia: «Ho solo sfiorato il peggio» (Di lunedì 30 maggio 2022) Jennifer Aniston ha scherzato sulla fine della relazione con Brad Pitt. Aniston e Pitt si sono sposati nel luglio 2000 e hanno divorziato cinque anni dopo, nel 2005. Durante una recente apparizione al The Ellen DeGeneres Show, la star di Friends ha parlato della fine della loro relazione. Parlando di come è andata avanti dopo la fine di Friends nel maggio 2004, Aniston ha detto: «Beh, sai, ho divorziato e sono andata in terapia». Poi ha scherzato: «Oh, e poi ho fatto un film chiamato The Break-Up . Mi sono solo avvicinata al peggio». Aniston ha recitato nella commedia romantica del 2006 al fianco di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 30 maggio 2022)ha scherzatorelazione consi sono sposati nel luglio 2000 e hanno divorziato cinque anni dopo, nel 2005. Durante una recente apparizione al The Ellen DeGeneres Show, la star di Friends ha parlatoloro relazione. Parlando di come è andata avanti dopo ladi Friends nel maggio 2004,ha detto: «Beh, sai, ho divorziato e sono andata in terapia». Poi ha scherzato: «Oh, e poi ho fatto un film chiamato The Break-Up . Mi sonoavvicinata al».ha recitato nella commedia romantica del 2006 al fianco di ...

