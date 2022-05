Jai Hindley vince il Giro d'italia 2022 (Di lunedì 30 maggio 2022) Jai Hindley del team Bora-Hansgrohe è il vincitore della edizione 105 del Giro d'italia. Il ciclista è diventato il primo australiano di sempre a vincere il Giro, concludendo al primo posto con un vantaggio di 1 munuto e 18 secondi su Richard Carapaz, rivale principale al titolo. Gli italiani vincitori di tappa del Giro d'italia 2022 Alberto Dainese Stefano Oldani Giulio Ciccone Alessandro Covi Matteo Sobrero Ecco la classifica generale finale Giro 2022 Jai Hindley (Australia) BORA-Hansgrohe 86:31:14 Richard Carapaz (Ecuador) INEOS Granatieri +1:18 Mikel Landa (Spagna) Bahrain-Victorious +3:24 vincenzo Nibali (italia) Astana Kazakistan Team ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 30 maggio 2022) Jaidel team Bora-Hansgrohe è il vincitore della edizione 105 deld'. Il ciclista è diventato il primo australiano di sempre are il, concludendo al primo posto con un vantaggio di 1 munuto e 18 secondi su Richard Carapaz, rivale principale al titolo. Glini vincitori di tappa deld'Alberto Dainese Stefano Oldani Giulio Ciccone Alessandro Covi Matteo Sobrero Ecco la classifica generale finaleJai(Australia) BORA-Hansgrohe 86:31:14 Richard Carapaz (Ecuador) INEOS Granatieri +1:18 Mikel Landa (Spagna) Bahrain-Victorious +3:24nzo Nibali () Astana Kazakistan Team ...

Eurosport_IT : Dopo il 2° posto nel 2020, oggi Jai Hindley è il ???? del Giro d'Italia 105! Primo australiano, sesto non europeo su… - Eurosport_IT : IL TRICOLORE A VERONA: MATTEO SOBRERO VINCE LA CRONO FINALE DEL GIRO ?????? A Jai #Hindley il Giro 105! ???? - Eurosport_IT : Bellezza ?????????? ???????? ?????? Complimenti, Jai Hindley ?? #Giro | #EurospotCICLISMO - tulipanor : RT @tizianocaviglia: Come Jai Hindley ha vinto il Giro d'Italia 2022 #Giro #Giro105 #Giro2022 #ciclismo #JaiHindley - svelociclismo : Come Jai Hindley ha vinto il Giro d'Italia 2022 #ciclismo #cycling #Giro #Giro2022 #Giro105 #JaiHindley -