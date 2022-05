Italpugilato maschile | Abbes Mouhiidine è campione europeo nei 92 kg

Leggi su ilfaroonline

è oronei 92 Kg. L'azzurro s'impone 5-0 nella finale di categoria sullo spagnolo Reyes, già battuto nella semifinale del Mondiale dello scorso ottobre. (foto@FederazionePugilisticaItaliana-Facebook) Il boxer campano, dopo l'argento mondiale 2021, conquista un'altra prestigiosissima medaglia. L'80 Kg Alfred Commey, superato 4-1 dal serbo Artjom alla fine di un match molto equilibrato e agonisticamente intenso, si mette al collo uno splendido argento, che va a sommarsi all'oro conquistato dall'azzurro agli ultimi Europei U22 dello scorso marzo. Sette, quindi, in totale le medaglie azzurre. (fpi.it) (foto@FederazionePugilisticaItaliana-Facebook)