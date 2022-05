Italia | Zaniolo e Kean lasciano Coverciano per problemi fisici

Advertising

Commenta per primo Né Nicolò, né Moise Kean saranno disponibili per le prossime gare che vedranno l'di Roberto Mancini affrontare prima l'Argentina nella 'Finalissima' di Wembley e poi le partite di Nations League.Il commssario tecnico dell'Roberto Mancini ha spiegato cheè alle prese con problemi muscolari e a una caviglia. Kean invece si è infortunato ieri in allenamento a Coverciano.Italia-Argentina, ecco la nuova maglia degli azzurri e dove vedere la finale in diretta tv e in streaming. Tutto le info utili per la sfida ...I due attaccanti rientrano nei club di appartenenza per problemi fisici: il giocatore della Juve si è fatto male in allenamento ...