Italia, Tonali a rischio per l'Argentina? Seduta differenziata per lui (Di lunedì 30 maggio 2022) L'Italia ha svolto una seduta di allenamento in vista del match di dopodomani contro l'Argentina. Seduta differenziata per Tonali L'Italia ha svolto una seduta di allenamento in vista del match contro l'Argentina. Mancini ha provato quello che probabilmente sarà l'11 contro la formazione sudamericana, da cui potrebbe ssere escluso Sandro Tonali. Problemi per il centrocampista del Milan che, come riferito da Sky Sport, ha svolto lavoro differenziato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

